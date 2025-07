Die Trikots sind klassisch gehalten. Das Ausweichdress erinnert an eine besondere Zeit.

Hommage an Vereinskapitel

Halle/MZ/CKI - Der Hallesche FC hat am Mittwochabend die Trikots für die kommende Saison in der Fußball-Regionalliga präsentiert. Der Vizemeister wird seine Spiele klassisch in roten und weißen Jerseys bestreiten, hat aber auch ein Ausweichdress präsentiert, welches grün ist und eine Hommage der Zeit als SC Chemie Halle ist.