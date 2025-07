Warschau - Die polnische Fußball-Nationalmannschaft hat einen neuen Trainer - kommt nun Stürmerstar Robert Lewandowski zurück? Diese Frage stellen sich viele polnische Fußballfans, nachdem der nationale Fußballverband Jan Urban (63) zum Nationalcoach ernannt hat. Er trainierte zuletzt bis April den Verein von Gornik Zabrze mit dem deutschen Ex-Weltmeister Lukas Podolski.

Der bisherige polnische Auswahltrainer Michal Probierz hatte Lewandowski (36) nach langen Jahren als Teamführer die Kapitänsbinde weggenommen. Daraufhin erklärte der frühere Dortmunder und Münchner Profi, der jetzt beim FC Barcelona spielt, seinen Rücktritt aus der Nationalelf.

Voriger Trainer schied nach Streit mit Lewandowski aus

Den Streit mit dem Star überstand Probierz nicht, er nahm nach Misserfolgen Mitte Juni seinen Hut. Lewandowski hat bislang 158 Länderspiele für Polen absolviert und dabei 85 Tore erzielt. Ohne ihn verloren die Rot-Weißen zuletzt am 10. Juni in Helsinki ein WM-Qualifikationsspiel gegen Finnland mit 1:2.

Das Nachrichtenportal „Onet.pl“ sprach von „guten Nachrichten“ und meldete, dass Lewandowski mit Urban als Trainer zur Rückkehr bereit sei. Eine Bestätigung durch den Stürmer selbst stand aber aus. „Wir sind wieder im Spiel“, sagte Urban in einem kurzen Video des Verbandes PZPN auf X. Seine Pläne will er am Donnerstag in Warschau vorstellen.