Der Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown hat ein neues Team in der NFL gefunden. Der Wide Receiver schließt sich den New Orleans Saints an.

Equanimeous St. Brown spielt künftig für die New Orleans Saints in der NFL.

New Orleans - Football-Profi Equanimeous St. Brown hat mit den New Orleans Saints ein neues Team in der nordamerikanischen Profiliga NFL gefunden. Wie die Saints mitteilten, haben sie sich mit dem zuletzt vereinslosen 27 Jahre alten Wide Receiver auf einen Vertrag geeinigt.

St. Brown, Sohn einer Deutschen und eines Amerikaners, spielte die vergangenen beiden Spielzeiten für die Chicago Bears, davor drei für die Green Bay Packers. Sein jüngerer Bruder Amon-Ra St. Brown hat sich bei den Detroit Lions als einer der besten Passempfänger der Liga etabliert.

Equanimeous St. Brown hat bislang 60 NFL-Partien bestritten, in denen er 63 Pässe für 928 Yards Raumgewinn und zwei Touchdowns fangen konnte. In Green Bay und zuletzt in Chicago war ihm der Durchbruch aber nicht gelungen, in der vorigen Saison kam er nur in sieben Partien zum Einsatz.