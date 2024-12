Ein Teenie und drei Weltmeister: Darts-WM in der Endphase

London - Ein Teenager gegen den Rest der Welt: Bei der Darts-WM in London will sich Luke Littler im Geschichtsbuch seiner Sportart verewigen und mit 17 Jahren zum jüngsten Titelträger im Alexandra Palace werden. Der Engländer geht als klarer Favorit in die finalen drei Tage des Turniers, das seit der 0:4-Schlappe von Ricardo Pietreczko ohne deutsche Spieler auskommen muss.

An Neujahr (13.30 Uhr und 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) stehen die vier Viertelfinals auf dem Programm. Ex-Weltmeister Gerwyn Price und Chris Dobey machen am Nachmittag (13.30 Uhr) vor 3500 Zuschauern den Anfang. Direkt im Anschluss (15.00 Uhr) tritt Michael van Gerwen gegen Callan Rydz an. Den Abend bestreiten um 20.00 Uhr zunächst Peter Wright und Stephen Bunting, bevor Topfavorit Littler (21.30 Uhr) auf Nathan Aspinall trifft.

Wer ist wie stark unterwegs, wer holt sich am 3. Januar die Sid-Waddell-Trophy und einen Siegerscheck von 500.000 Pfund (rund 600.000 Euro)? Die acht verbliebenen Darts-Profis im Check.

Luke Littler

17 Jahre, England, Weltranglistenplatz 4

Vom Glanz und der Lockerheit des Vorjahres ist bei Senkrechtstarter Littler bei dieser WM nicht viel zu sehen. Die Siege gegen seine Landsleute (3:1 gegen Ryan Meikle, 4:1 gegen Ian White, 4:3 gegen Ryan Joyce) waren teilweise sehr mühevoll. Littler scheint den gewaltigen medialen Druck zu spüren. Er gilt nach einem exzellenten Jahr aber trotzdem als der Mann, den es nach dem Aus von Weltmeister Luke Humphries zu schlagen gilt.

Prognose: Trotzt dem Druck und wird Weltmeister.

Gerwyn Price

39 Jahre, Wales, Weltranglistenplatz 10

Mehr oder weniger aus dem Nichts hat Muskelprotz Price den Weg in die Weltspitze zurückgefunden. Der Weltmeister von 2021 zeigte gegen die Topspieler Joe Cullen (4:3) und Jonny Clayton (4:2) starke Nerven und hat sich für eine weitere Premier-League-Teilnahme empfohlen. Titeltauglich wirkt Price mit seinen bisherigen Leistungen aber nicht.

Prognose: Verliert im Viertelfinale gegen Dobey.

Peter Wright

54 Jahre, Schottland, Weltranglistenplatz 17

Noch überraschender als die Serie von Price kommt der Siegeszug von Paradiesvogel Wright. Nach seinem überraschenden 4:1 über den entthronten Weltmeister Luke Humphries kamen dem Schotten im Ally Pally die Tränen. Noch in seinem ersten Match gegen den unbekannten Niederländer Wesley Plaisier galt Wright als Außenseiter. Nun trennen den zweimaligen Weltmeister zwei Siege von einer möglichen Rückkehr unter die besten Vier der Weltrangliste.

Prognose: Scheidet nach einem denkwürdigen Achtelfinale gegen Bunting aus.

Michael van Gerwen

35 Jahre, Niederlande, Weltranglistenplatz 3

Nach dem wackeligen 4:2-Erfolg über Jeffrey de Graaf nahm van Gerwen den Mund mal wieder recht voll. „Wer auch immer sich in meinen Weg stellt: Darauf gebe ich einen Scheiß“, sagte Mighty Mike, wie der Niederländer genannt wird, bei DAZN. Van Gerwen wurde 2014, 2017 und 2019 Weltmeister. Gemessen an seiner jahrelangen Dominanz ist diese Ausbeute aber eher dürr. Der Gigant in grellgrün gilt als größter Herausforderer von Topfavorit Littler.

Prognose: Erlebt mal wieder eine große Enttäuschung, diesmal im Halbfinale.

Chris Dobey

34 Jahre, England, Weltranglistenplatz 15

Dobey steht zum dritten Mal in Serie im WM-Viertelfinale. Seine bisherigen Erinnerungen an diese Runde sind alles andere als prickelnd. Vor zwei Jahren verlor er mit 0:5 gegen van Gerwen. An Neujahr 2024 verspielte er gegen Rob Cross eine 4:0-Führung und schied noch mit 4:5 aus. Diesmal wirkt Dobey reif für einen weiteren Schritt. In der schwächeren unteren Hälfte könnte er durchaus überraschen.

Prognose: Wird zum Überraschungsfinalisten, verliert im Endspiel aber gegen Landsmann Littler.

Callan Rydz

26 Jahre, England, Weltranglistenplatz 43

In der Weltrangliste der schlechteste, im bisherigen Turnierverlauf der beste Darts-Profi aller Viertelfinalisten. Wie gnadenlos Rydz sein kann, erlebte kurz vor Weihnachten auch Deutschlands Primus Martin Schindler, der beim 0:3 ohne jede Chance war. Rydz hat den höchsten und den zweithöchsten Drei-Dart-Durchschnitt bei dieser WM gespielt. Jeder weitere Sieg des ungesetzten Profis wäre trotzdem eine Überraschung.

Prognose: Gewinnt im Viertelfinale maximal drei Sätze.

Nathan Aspinall

33 Jahre, England, Weltranglistenplatz 12

Das 4:0 gegen den Deutschen Pietreczko dürfte Aspinall richtig Auftrieb geben. Schon zweimal erreichte er das WM-Halbfinale. Doch ein dritter Einzug erscheint unwahrscheinlich, denn Aspinall trifft auf Littler. Der ehemalige World-Matchplay-Champion hat zwar im kompletten Turnier erst einen Satz verloren und damit die beste Bilanz aller Viertelfinalisten. Das lag aber maßgeblich auch an seinen schwachen Gegnern.

Prognose: Bleibt im Viertelfinale gegen Littler ohne Chance.

Stephen Bunting

39 Jahre, England, Weltranglistenplatz 8

Wenn Bunting die größte Darts-Bühne der Welt betritt, tobt die Halle im Norden Londons. Der ehemalige Weltmeister beim Konkurrenzverband BDO ist einer der absoluten Publikumslieblinge. Auch sportlich ist mit dem wuchtigen Engländer zu rechnen. Der Halbfinal-Einzug von 2021 könnte sich wiederholen, denn Bunting gilt gegen Wright als leicht favorisiert. Auch für Youngster Littler könnte der Routinier eine ernsthafte Bedrohung darstellen.

Prognose: Sorgt für die denkwürdigen Darts-Abende zum Start ins Jahr 2025, scheidet aber nach einem Krimi gegen Littler aus.