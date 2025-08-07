Der Bruch zwischen Marc-André ter Stegen und dem FC Barcelona wird immer deutlicher. Medien berichten, der Club wolle ihn als Mannschaftskapitän absetzen. Aber ganz so einfach ist das nicht.

Barcelona - Der sich fast täglich verschärfende Streit zwischen dem FC Barcelona und dem langjährigen Torhüter Marc-André ter Stegen geht in die nächste Runde. Nun will der Club Medienberichten zufolge dem 33-Jährigen, der nach einer Rücken-Operation länger ausfällt, die Funktion als Mannschaftskapitän entziehen. Ter Stegen war heute Medienberichten zufolge etwas mehr als eine Stunde in der Ciutat Esportiva, dem Trainingsgelände des FC Barcelona. Er gab keinen Kommentar ab.

Barça habe den deutschen Trainer Hansi Flick beauftragt, diese „drastische Entscheidung“ ter Stegen mitzuteilen. Grund sei, dass sich ter Stegen geweigert hatte, der Weiterleitung seiner medizinischen Daten an die Liga zuzustimmen, berichteten das Nachrichtenportal 3Cat und die Zeitung „Sport“.

Unklarheit über mögliche Abstimmung

Ohne den medizinischen Bericht kann die Liga aber nicht prüfen, ob ter Stegen lange genug ausfällt, damit der FC Barcelona das Recht bekäme, Ersatzspieler registrieren zu lassen. Bisher kann der Club die bereits unter Vertrag stehenden Ersatztorhüter Joan García und Wojchiech Szczesny wegen ter Stegens Weigerung deshalb nicht registrieren. Der ohnehin hoch verschuldete Club muss sie also bezahlen, darf sie aber nicht einsetzen. Barça kündigte wegen der verweigerten Zustimmung ein Disziplinarverfahren gegen den Deutschen an.

Allerdings hat die Mannschaft bei der Frage, wer ihr Kapitän sein soll, traditionell ein entscheidendes Mitspracherecht. Die Fachzeitung „Mundo Deportivo“ schrieb, die Mehrheit der Mannschaft halte bisher an ter Stegen fest. Ob es eine Abstimmung der Mannschaft in dieser Frage gab und wie sie ausgefallen sein könnte, wurde zunächst nicht bekannt. Unklar war auch, ob sich die Club-Führung über ein solches Votum der Mannschaft hinwegsetzen könnte.

In eine „Sackgasse“ geraten

Auslöser des Ärgers war ein Social-Media-Post ter Stegens zu seiner anstehenden Operation am Rücken. Er schrieb, die Ärzte gingen von rund drei Monaten Ausfallzeit aus. Er müsste aber länger pausieren, damit Barcelona gemäß der in Spanien geltenden finanziellen Fairplay-Regeln einen Ersatz registrieren lassen kann.

Dies dürfte ter Stegen bekannt gewesen sein, als er von nur drei Monaten schrieb. Im Gegensatz zum Nationaltorhüter, der bei Bundestrainer Julian Nagelsmann bisher als Nummer eins für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko eingeplant war, nannte der Club keine Details zur Ausfalldauer.

Ter Stegens Vertrag läuft noch bis 2028, aber der Club würde den Topverdiener vermutlich lieber früher loswerden wollen.