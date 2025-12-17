Nach dem Tod ihres Lebensgefährten nimmt die Rekordreiterin Abstand vom Turniersport. Am Wochenende endet diese Zeit, die achtmalige Olympiasiegerin reitet erstmals wieder bei einem Turnier.

Rheinberg - Nach mehr als drei Monaten Pause reitet Dressur-Star Isabell Werth wieder bei einem Turnier. Die 56 Jahre alte Reiterin startet beim Festhallen-Turnier in Frankfurt, das am Donnerstag beginnt, und sattelt zwei Pferde.

Werth hatte aufgrund des Todes ihres Partners Wolfgang Urban eine längere Turnierpause eingelegt. Der frühere Handels-Manager Urban war Anfang Oktober im Alter von 80 Jahren gestorben.

Letzter Start mit drei Medaillen

Ihren letzten Start hatte Werth im September bei der Europameisterschaft im französischen Crozet. Dort hatte sie Gold mit der deutschen Mannschaft und zwei bronzene Einzelmedaillen gewonnen. Ursprünglich geplante Starts wie beim Weltcup-Turnier in Stuttgart im November hatte sie abgesagt.

Beim Comeback setzt Werth vor allem auf Wendy, die sie beim Top12 einsetzen will. Die Prüfung ist für die zwölf besten Paare der Weltrangliste vorgesehen und ist Nachfolger des Top10, das bis zum vergangenen Jahr in Stockholm ausgetragen wurde. Viva Gold will sie für das Finale des Nachwuchspferde-Grand Prix satteln.