Leon Draisaitl ist längst der deutsche Rekord-Profi in der NHL - und hat nun als Erster auch die Marke von mindestens 1.000 Scorerpunkten erreicht. Und kurz danach sofort übertroffen.

Pittsburgh - Leon Draisaitl hat als erster deutscher Eishockey-Profi die Schallmauer von 1.000 Scorerpunkten in der NHL durchbrochen. Beim 6:4 der Edmonton Oilers bei den Pittsburgh Penguins bereitete der 30 Jahre alte Kölner gleich vier der Treffer seiner Mannschaft vor und sammelte die Scorerpunkte 1.000, 1.001, 1.002 und 1.003. Draisaitl ist nun einer von nur 103 Spielern in der Geschichte der National Hockey League, der auf mindestens 1.000 Scorerpunkte kommt - nur drei brauchten dazu weniger Partien, als der Deutsche mit 824 Spielen.

Zu den Profis, die noch schneller bei 1.000 Scorerpunkten angekommen waren, zählt auch Draisaitls Teamkollege Connor McDavid, der lediglich 745 Partien brauchte und damit den Rekord hält. Gegen die Steelers sammelte er mit zwei Toren - das erste vorbereitet von Draisaitl - und zwei Assists ebenfalls vier Scorerpunkte.