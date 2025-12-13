Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein Roter Stern Sudenburg gegen den TSV Niederndodeleben ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Oliver Böttcher für Stern traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Niederndodelebener revanchieren: In Minute 70 wurde das Gegentor durch Bjarne Arthur Biermanski erzielt.

Minute 70 Roter Stern Sudenburg auf Augenhöhe mit TSV Niederndodeleben – 1:1

Unentschieden. Niederndodelebens Biermanski konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als David Abraham den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Berliner Team erzielte (78.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Niederndodeleben

Roter Stern Sudenburg: Barth – Abraham, Schimmelpfennig (80. Freise), Gläser (72. Janik), Wildenhof, Hennings, Spilgies, Böttcher, Zen Al Abeden (46. Felgenhauer), Unger (23. Henkel), Riedel

TSV Niederndodeleben: Willner – Schott (46. Ferl), Dreiling (57. Müller), Biermanski, Mai (63. Farkas), Gottschalk, Lüddeckens, Frank, Ahlemann (81. Komorous), Jebsen, Bergmann (63. Husnik)

Tore: 1:0 Oliver Böttcher (7.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (70.), 1:2 Bjarne Arthur Biermanski (76.), 2:2 David Abraham (78.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Felix Müller; Zuschauer: 60