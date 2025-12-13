Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den MSC Preussen fuhr der Magdeburger SV Börde am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

David Berlin (Magdeburger SV Börde) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Magdeburger revanchieren: In Minute 74 wurde das Gegentor durch Hossein Rezai erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Magdeburger SV Börde Kopf an Kopf mit MSC Preussen – 1:1 in Minute 74

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Berlin den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Magdeburg sicherte (88.). In Spielminute 93 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MSC Preussen

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Jakuszeit (65. Schuster), Schüßler, Beyer, Boeke, Blümel (77. Witt), Wesemeier, Fritsch (87. Rhode), Berlin, Köhler (90. Markowski), Gallert

MSC Preussen: Thiem – Jahjah, El Zayat (72. Al Mori), Jibril, Hussen Gahdo (66. Norenko), Tischer (46. Kulinich), Kompaniiets (85. Kidw), Dervishaj, Farho, Rezai (85. Volkmer), Preuss

Tore: 1:0 David Berlin (26.), 1:1 Hossein Rezai (74.), 2:1 David Berlin (88.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Torsten Meiners; Zuschauer: 15