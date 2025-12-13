Fußball-Landesklasse 2: Am vergangenen Samstag war der SV 1889 Altenweddingen gegenüber der SV Union Heyrothsberge machtlos und wurde mit 2:5 (0:3) vom Platz gefegt.

Sülzetal/MTU. Der SV 1889 Altenweddingen und die SV Union Heyrothsberge haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:5 (0:3).

Alexander Vasükov traf für die SV Union Heyrothsberge in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Biederitzer legten in der 29. Spielminute nach. Diesmal war Tom Marks der Torschütze.

Dann verbuchten die Biederitzer einen weiteren Erfolg. Christian Kloska versenkte den Ball in der 32. Spielminute. Zu all dem Jammer lenkte der Sülzetaler den Ball in der 80. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann schafften es die Sülzetaler, die Dominanz der Heyrothsberger nochmal herauszufordern. Justin Zywotek versenkte den Ball in der 81. Minute. Brenzlich wurde es für die Biederitzer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 1:5. Jean-Luca Sensenschmidt traf in Spielminute 86. Spielstand 5:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Bereits zwei Minuten darauf konnte Zywotek (Altenweddingen) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Union Heyrothsberge

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Krüger, Rein (46. Krause), Richter (46. Tschepe), Schlieter, Mootz (84. Schwarz), Zywotek, Harnau (33. Gumtz), Wendland, Dethlefsen, Deike (46. Sedlak)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Taube (80. Hrachowitz), Voelckel, Vasükov (65. Vogel), Peukert, Schlüter, Schulze (71. Sensenschmidt), Möser, Kloska (80. Biegelmeier), Fritz, Marks

Tore: 0:1 Alexander Vasükov (13.), 0:2 Tom Marks (29.), 0:3 Christian Kloska (32.), 0:4 Marvin Schlieter (80.), 1:4 Justin Zywotek (81.), 1:5 Jean-Luca Sensenschmidt (86.), 2:5 Justin Zywotek (88.); Zuschauer: 68