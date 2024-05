The Woodlands - Nur 92 Tage nach dem Riss der linken Achillessehne hat Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer sein Comeback auf der PGA Tour Champions gefeiert. Der 66-Jährige aus Anhausen trat beim Turnier in The Woodlands im US-Bundesstaat Texas an.

„Das Event hat einen speziellen Platz in meinem Herzen, hier hatte ich meinen ersten Triumph auf der Champions Tour und hier war ich insgesamt viermal erfolgreich“, sagte der Masterssieger von 1985 und 1993.

Anfang Februar hatte sich Langer die schwere Verletzung beim Pickleball - eine Mischung aus Tennis, Tischtennis und Badminton - in seiner US-Wahlheimat Boca Raton zugezogen. Der rasche Heilungsverlauf verblüfft auch seine Mitspieler. Wegen starker Regenfälle im Großraum Houston war die Auftaktrunde des Turniers von Freitag auf Samstag verlegt worden.

Langer spielt seit 1976 professionell Golf. Neben seinen beiden Masters-Siegen feierte die deutsche Golf-Ikone unzählige Erfolge. Allein auf der früheren European Tour gelangen. Langer 42 Siege. Sechsmal feierte er den Gewinn des Ryder Cups. Er war bei der Einführung der Weltrangliste 1986 der erste Spieler, der an der Spitze stand. Seit 2007 spielt Langer auf der PGA Tour Champions, der Tour der über 50-Jährigen, und gewann 46 Titel - so viele wie niemand zuvor.