Nur wenige Tage nach der Geburt sterben die Kinder von Marvin Seidel. Der zweimalige Olympiateilnehmer im Badminton macht seine Trauer öffentlich.

Berlin - Badminton-Nationalspieler Marvin Seidel hat nach einem schweren Schicksalsschlag den Tod seiner Zwillinge öffentlich gemacht. „Clara und Jacob waren nur ein paar Tage bei uns, haben aber mehr Liebe gebracht, als wir jemals für möglich gehalten hätten“, schrieb der 29-Jährige bei Instagram. Er und seine Frau „trauern tief und werden dennoch immer dankbar für die Zeit sein, die wir mit ihnen hatten“, schrieb der zweimalige Olympiateilnehmer.

Auf einer Illustration bei Instagram ist zu sehen, dass die beiden Kinder am 1. August zur Welt kamen. Das Mädchen starb nur vier Tage später, der Junge wiederum einen weiteren Tag danach. Über die Todesursache wurde nichts bekannt.

Seidel war bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio und 2024 in Paris jeweils für Deutschland am Start. Im April 2022 gewann er mit seinem Doppelpartner Mark Lamsfuß EM-Gold im Herrendoppel.