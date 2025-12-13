Beim zweiten Weltcup-Rennen auf der Olympia-Bahn von 2002 sind die Deutschen Rodlerinnen und Rodler nicht zu stoppen. Das Saison-Highlight findet im Februar statt.

Park City - Die deutschen Rodlerinnen und Rodler haben sich im Doppelsitzer in der Olympia-Saison beim Weltcup in Park City/USA in guter Form präsentiert. Im zweiten Weltcup-Rennen siegte Rekordweltmeister Toni Eggert mit Florian Müller auf der Olympia-Bahn von 2002. Dajana Eitberger und Magdalena Matschina waren bei den Frauen erfolgreich. Höhepunkt der Saison sind die olympischen Wettbewerbe in Cortina d'Ampezzo im kommenden Februar.

Eggert/Müller holten sich im zweiten Weltcup-Rennen den Sieg nach zwei Durchgängen vor den US-Amerikanern Zachary DiGregorio und Sean Hollander sowie Ivan Nagler mit Fabian Malleier aus Italien. Rekord-Olympiasieger Tobias Wendl kam mit Tobias Arlt auf Rang sieben. In der Gesamtwertung liegen die Österreicher Juri Thomas Gatt und Riccardo Martin Schöpf vor Eggert/Müller und Wendl/Arlt an der Spitze.

Bei den Frauen sicherten sich Eitberger und Matschina den ersten Erfolg. Das deutsche Duo hatte im Vergleich zu den Österreicherinnen Selina Eggle und Lara Michaela Kipp und den Dritten Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal aus Deutschland nach zwei Durchgängen die beste Zeit. Eggle/Kipp liegen in der Gesamtwertung vor Degenhardt/Rosenthal sowie Eitberger/Matschina gleichauf an der Spitze.