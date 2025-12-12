Kein Punktgewinn für 1. FC Bitterfeld-Wolfen: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit 2:3 (0:2) einen Misserfolg gegen die SG 1948 Reppichau hinnehmen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Freitag haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und die SG 1948 Reppichau ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (0:2).

Tim Wollmerstädt (SG 1948 Reppichau) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor – wieder durch Wollmerstädt (22.) erzielt wurde.

1. FC Bitterfeld-Wolfen sieht sich 0:2 im Rückstand – 22. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Kai Kozlowski/Bitterfeld-Wolfen (76.), gefolgt von Kilian Konicki (1. FC Bitterfeld-Wolfen) in Minute 90.+2. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Niels De Wispelaere den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Reppichau sicherte (90.+3). In Spielminute 93 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SG 1948 Reppichau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Marku (27. Schlömer), Brand, Konicki, Giss (72. Toldea), Kozlowski, Seidel (62. Baum), Schröter, Hartung

SG 1948 Reppichau: Storm – De Wispelaere, Gassner, Pelz, Wartemann, Wollmerstädt (45. Marx), Bachmann, Stock, Ehrenberg

Tore: 0:1 Tim Wollmerstädt (11.), 0:2 Tim Wollmerstädt (22.), 1:2 Kai Kozlowski (76.), 2:2 Kilian Konicki (90.+2), 2:3 Niels De Wispelaere (90.+3); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20