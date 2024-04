Dallas - Die Los Angeles Clippers haben in den NBA-Playoffs mit viel Mühe den Ausgleich geschafft und eine Vorentscheidung zugunsten der Dallas Mavericks verhindert.

Das Team um die Stars Paul George und James Harden sowie Basketball-Weltmeister Daniel Theis gab zwar zwischenzeitlich eine 31-Punkte-Führung aus der Hand, fing sich dann aber und brachte beim 116:111 einen knappen Vorsprung ins Ziel. Die Mavericks mit dem Würzburger Maxi Kleber waren 2:14 Minuten vor Schluss mit 105:104 in Führung gegangen, kassierten dann aber sechs Punkte in Serie und erholten sich davon nicht mehr.

Die Hoffnungen der Mavericks-Fans am Leben hielt zwischenzeitlich vor allem Kyrie Irving, der am Ende auf 40 Punkte kam. Luka Doncic verbuchte ein sogenanntes Triple Double aus 29 Zählern, 10 Vorlagen und 10 Rebounds, hatte aber nicht seinen besten Abend und geriet mit Fouls früh unter Druck. „Ich habe das Gefühl, ich habe ihn im Stich gelassen“, sagte Doncic und meinte damit Irving. Kleber traf seinen einzigen Wurf und beendete den Abend mit drei Punkten.

Bei den Clippers waren Paul George und James Harden mit jeweils 33 Zählern am erfolgreichsten. Daniel Theis kam im vierten Spiel in Serie gar nicht zum Einsatz. Spiel fünf in der Serie ist in der Nacht zu Mittwoch in Los Angeles. Zum Einzug in die zweite Runde der Playoffs braucht eine Mannschaft vier Siege.

Aus für die Suns um Durant und Booker

Das schafften die Minnesota Timberwolves in nur vier Partien gegen die Phoenix Suns. In Phoenix gab es ein 122:116 und das Aus für die Suns um die Stars Kevin Durant und Devin Booker, die damit erneut enttäuschend früh aus dem Meisterschaftsrennen ausschieden. Minnesotas Trainer Chris Finch ging in der Schlussphase der Partie nach einem Zusammenprall mit Suns-Spielmacher Mike Conley zu Boden und wurde mit einer Knieverletzung in die Kabine gebracht. Conley hatte Finch bei seinem Dribbling zu spät gesehen und war in ihn hineingerannt.

Die Indiana Pacers holten beim 126:113 den dritten Sieg im vierten Spiel gegen die Milwaukee Bucks und haben den Favoriten am Rande des Playoff-Aus.