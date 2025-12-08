Die Formel-1-Saison ist gerade vorbei, da gibt es anscheinend wieder schlechte Nachrichten für Max Verstappen. Ein wichtiger Wegbegleiter verlässt wohl das Red-Bull-Team.

Abu Dhabi - Der als Weltmeister entthronte Formel-1-Topstar Max Verstappen verliert anscheinend einen wichtigen Vertrauten. Beim Versuch, sich den WM-Titel von Lando Norris im kommenden Jahr wiederzuholen, muss der Red-Bull-Fahrer angeblich auf den langjährigen Motorsport-Berater Helmut Marko verzichten. Das berichtet die britische Zeitung „Telegraph“. Der 82 Jahre alte Österreicher wird das Team demnach zum Ende des Jahres verlassen.

Unmittelbar nach dem Formel-1-Finale in Abu Dhabi hatte Marko seine Zukunft bei Red Bull noch offengelassen. „Mal sehen“, hatte Marko bei Sky lediglich auf eine entsprechende Frage geantwortet. Verstappen hatte stets gesagt, er würde sich einen Verbleib des Österreichers wünschen. Marko ist seit 20 Jahren bei Red Bull tätig und gilt als wichtiger Förderer des Niederländers.

Rund um den Jahreswechsel war Marko in einen Machtkampf bei dem Rennstall mit dem damaligen Teamchef Christian Horner verwickelt gewesen, nachdem dem Briten von einer Angestellten unangemessenes Verhalten vorgeworfen worden war. Dabei hatte sich vor allem Verstappens Vater Jos klar gegen Horner positioniert, der schließlich wenige Monate später inmitten einer sportlichen Krise des Teams gehen musste. In dieser Phase hieß es auch, Verstappens Verbleib bei Red Bull sei vertraglich mit Marko verknüpft.