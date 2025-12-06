Der SSV 90 Landsberg erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 44 Fußballfans einen klaren 5:2 (1:0)-Sieg gegen den FC Halle-Neustadt.

Landsberg/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SSV 90 Landsberg und der FC Halle-Neustadt am Samstag 5:2 (1:0) getrennt.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Yasin Diallo das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Das zweite Tor konnten die Landsberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Maik Stryjakowski den Ball ins Netz.

SSV 90 Landsberg in Minute 47 2:0 in Führung

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Paul Dawda Manga/Halle-Neustadt (55.), gefolgt von Philipp Köhler (SSV 90 Landsberg) in Minute 73, 80 und Niclas Scheller (SSV 90 Landsberg) in Minute 88. Spielstand 5:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Manga den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (90.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hallenser aber nicht mehr aufholen. Der SSV 90 Landsberg hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Halle-Neustadt

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Knaut, Reuschel, Hampel, Diallo (80. Knorr), Darmochwal, Köhler, Tessmann (56. Rappe), Madalschek, Stryjakowski (75. George), Scheller

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Abdulrahman, Moh, Zavoloka, Teklay (66. Ali Yusuf), Al-Hamdi (77. Belay Weldemichael), Manga, Zuleger (60. Shuba), Müller (75. Hardt), Tinto, Keunang (77. Halibei)

Tore: 1:0 Yasin Diallo (7.), 2:0 Maik Stryjakowski (47.), 2:1 Paul Dawda Manga (55.), 3:1 Philipp Köhler (73.), 4:1 Philipp Köhler (80.), 5:1 Niclas Scheller (88.), 5:2 Paul Dawda Manga (90.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Roman Schönemann, Lewin Kurt Stareprawo; Zuschauer: 44