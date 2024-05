Ludwigsburg - Die Basketballer des FC Bayern München benötigen in den Playoffs der Basketball-Bundesliga noch einen Sieg gegen die MHP Riesen Ludwigsburg, um ins Halbfinale einzuziehen. Der Hauptrundensieger gewann sein Auswärtsspiel mit 84:73 (45:37) und ist in der „Best of five“-Serie mit 2:1 Siegen in Führung gegangen. Die vierte Partie findet am Freitag erneut in Ludwigsburg statt, bei einem Erfolg stehen die Bayern im Halbfinale.

Die Gäste fanden zwar aus der Distanz nicht ihren Rhythmus, trafen dafür in der Zone hochprozentig, erzielten im ersten Viertel 26 Punkte und behaupteten eine Acht-Punkte-Führung auch zur Halbzeit. Silas Melson (24 Punkte) hielt die Gastgeber mit 16 der 37 Ludwigsburger Punkte zur Pause im Spiel.

Bayern setzen sich in der Schlussphase ab

Zu Beginn der zweiten Hälfte führte Jeff Roberson die Ludwigsburger zurück, die die Partie kurzzeitig ausgleichen konnten. Die Münchener erzielten im dritten Durchgang nur zwölf Punkte, gingen aber mit einer 57:53-Führung in den Schlussabschnitt. Dort blieben die Gastgeber stets in Schlagdistanz, ehe sich die Bayern in der Schlussphase durch einen 7:0-Lauf entscheidend absetzten. Serge Ibaka erzielte 16 Punkte, neun Rebounds sowie fünf Assists und führte die Münchener in allen drei Kategorien an.

Auch den Würzburg Baskets fehlt noch ein Erfolg zum Weiterkommen. Die Franken führen nach einem 82:79 (44:34) gegen Titelverteidiger ratiopharm Ulm ebenfalls mit 2:1. Die Würzburger mussten erneut auf ihren Topscorer Otis Livingston verzichten, der in der Hauptrunde zum wertvollsten Spieler der Liga gekürt worden war und vor der Partie die MVP-Trophäe erhielt. Beide Teams treffen in der vierten Partie am Freitag erneut in Würzburg aufeinander.