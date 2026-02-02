Gold im Punktefahren nach Silber im Ausscheidungsfahren: Tim Torn Teutenberg ist bei der EM ein Medaillengarant. Das deutsche Team hat noch weitere Chancen.

Konya - Tim Torn Teutenberg schnappte sich die Deutschland-Fahne und feierte nach einem Kraftakt über 40 Kilometer seinen EM-Coup. Der 23-Jährige holte am zweiten Tag der Bahnrad-Europameisterschaften im türkischen Konya die Goldmedaille im Punktefahren vor dem Dänen Conrad Haugsted und dem Belgier Jasper de Buyst. Für Teutenberg war es bereits das zweite Edelmetall am zweiten Tag, nachdem er zum Auftakt am Sonntag den zweiten Platz in seiner Spezialdisziplin Ausscheidungsfahren belegt hatte.

Damit wird Teutenberg immer mehr zum Medaillengarant im deutschen Team. Für den Kölner ist es bereits der vierte EM-Titel, nachdem er schon zweimal im Ausscheidungsfahren (2023 und 2025) sowie einmal im Mehrkampf Omnium (2025) triumphiert hatte.

Die deutsche Mannschaft hat damit bereits vier Medaillen bei den Titelkämpfen geholt. Ein weiteres Edelmetall ist bereits garantiert, wenn der deutsche Frauen-Vierer am Abend das Finale in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung gegen Großbritannien bestreitet. Dazu winkt Lea Sophie Friedrich eine Medaille im Sprint, die dreimalige Olympia-Medaillengewinnerin steht bereits im Halbfinale. Der deutsche Männer-Vierer beendete die EM unterdessen auf dem sechsten Platz.

Weitere Medaille mit Kluge im Madison

Auf Teutenberg wartet noch ein weiterer Höhepunkt am Schlusstag. Im Madison will das Bahnrad-Ass mit Altmeister Roger Kluge am Donnerstag auf das Podest, nachdem das Duo 2024 bereits den WM-Titel und 2025 EM-Silber gewonnen hatte.

Der Name Teutenberg ist den Experten schon seit vielen Jahren ein Begriff, der Youngster stammt aus einer großen Radsport-Familie. Sein Vater Lars war früher selbst Radprofi und wurde mehrmals deutscher Meister. Auch Onkel Sven und Tante Ina-Yoko machten auf dem Rennrad Karriere, feierten im Sprint viele Siege. Seine Schwester Lea Lin ist auch auf der Bahn unterwegs.

Nebenbei forciert Tim Torn Teutenberg auch seine Straßenkarriere im WorldTour-Team Lidl-Trek. Im Frühjahr 2024 gewann er das U23-Rennen von Paris-Roubaix, vor knapp einer Woche war er noch bei der Tour Down Under in Australien im Einsatz.