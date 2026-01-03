Kaum ein Tag vergeht ohne Ausfall. Die deutschen Langläuferinnen haben bei der Tour de Ski Pech mit Krankheiten.

Val di Fiemme - Gesundheitliche Probleme treffen die deutschen Langläuferinnen bei der Tour de Ski hart. Auch bei der vorletzten Etappe des Events musste in Pia Fink wieder eine Athletin aus dem Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder vorzeitig aufgeben. Fink qualifizierte sich im klassischen Sprint auf der Olympia-Strecke in Val di Fiemme noch für das Viertelfinale. Dort trat die 30-Jährige aus Vorsicht nicht mehr an.

Rydzek mit trockenem Hals raus

Weil in Coletta Rydzek auch die stärkste deutsche Sprinterin fehlte, hatte das Team mit dem Kampf um die vorderen Plätze nichts zu tun. Sofie Krehl schied als Beste im Viertelfinale aus. Rydzek hatte die Tour de Ski vorzeitig wegen eines trockenen Halses verlassen. Die Oberstdorferin hatte zum Start in Toblach im Freistilsprint Platz den zweiten Rang belegt. Es war der erste und bisher einzige Podestplatz des deutschen Teams in diesem Winter.

Schon vor der Reise nach Val di Fiemme hatten Katharina Hennig Dotzler sowie Verena Veit die Tour de Ski wegen gesundheitlicher Probleme aufgegeben. Laura Gimmler trat aus Fitnessgründen gar nicht erst an. Zudem schieden Anian Sossau-Daubermann und Theresa Fürstenberg während des laufenden Events aus. Ihr Ausstieg war geplant.