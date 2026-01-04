Die Carolina Panthers stehen erstmals seit 2015 wieder in den NFL-Playoffs. Bedanken dürfen sie sich bei den Atlanta Falcons. Myles Garrett von den Cleveland Browns schreibt Football-Geschichte.

Dank eines Siegs der Atlanta Falcons (r) gegen die New Orleans Saints stehen die Carolina Panthers in den Playoffs.

Atlanta - Dank Schützenhilfe haben die Carolina Panthers den Einzug in die Playoffs der National Football League geschafft. Die Panthers profitierten vom 19:17-Erfolg der Atlanta Falcons über die New Orleans Saints am letzten Spieltag der regulären Saison und sicherten sich damit den Titel in der NFC South.

Über die Playoff-Teilnahme entschied ein Dreiervergleich mit Atlanta und den Tampa Bay Buccaneers zugunsten von Carolina. Alle drei Teams stehen bei 8:9-Siegen. Die Panthers qualifizierten sich somit erstmals seit der Saison 2017/2018 für die Playoffs. Sie hatten in der Nacht zu Sonntag noch gegen die Buccaneers 14:16 verloren.

Garrett stellt Sack-Rekord auf

Myles Garrett von den Cleveland Browns hat derweil Football-Geschichte geschrieben. Beim 20:18-Sieg gegen die Cincinnati Bengals gelang ihm der 23. Sack in dieser Saison. Das schaffte vor Garrett seit Erfassung der Statistik im Jahr 1982 kein anderer Profi innerhalb einer Spielzeit.

Bei einem Sack bringt ein verteidigender Spieler den gegnerischen Quarterback zu Boden, bevor dieser den Ball abspielen kann.