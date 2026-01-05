Die Erfolge der deutschen Eishockey-Frauen sprechen für sich. Konsequenterweise bleibt der Trainer.

München - Jeff MacLeod bleibt auch über die Olympischen Winterspiele hinaus Bundestrainer des deutschen Eishockey-Nationalteams der Frauen. Der Deutsche Eishockey-Bund und der 54-Jährige verlängerten die Zusammenarbeit bis zum Ende der Saison 2026/27, wie der Verband bekanntgab. MacLeod ist seit Juni 2023 für die Frauen-Auswahl verantwortlich.

„Wir freuen uns, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Jeff MacLeod fortzusetzen und nun die kommenden Großereignisse wie Olympia in Mailand und die Weltmeisterschaft der Frauen im kommenden November anzugehen. Jeff hat in den vergangenen beiden Jahren viele positive Impulse für die Entwicklung der Frauen-Nationalmannschaft gesetzt und das Team bei den internationalen Turnieren durch seine Expertise und Führung gestärkt“, sagte DEB-Sportvorstand Christian Künast in einer Verbandsmitteilung.

Unter MacLeod setzten sich die deutschen Eishockey-Frauen im Olympia-Qualifikationsturnier durch und sicherten sich damit erstmals nach 2014 wieder die Teilnahme an den Winterspielen. Dazu erreichten die DEB-Frauen bei den Weltmeisterschaften 2024 und 2025 jeweils das Viertelfinale.