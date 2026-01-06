Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hatte auf Einsatzminuten beim Supercup in Saudi-Arabien gehofft. Nun gibt es die nächste Verletzung.

Barcelona - Nächster Rückschlag für Marc-André ter Stegen: Der Fußball-Nationaltorhüter hat sich in der Vorbereitung des FC Barcelona auf den spanischen Supercup verletzt und ist bereits aus Saudi-Arabien abgereist. Der Ex-Gladbacher beendete 25 Minuten früher das Training, wie die Zeitung „Sport“ berichtete. Um welche Verletzung es sich handelt und wie schwerwiegend die Blessur ist, war zunächst nicht bekannt.

Barça bestätigte später, dass Diego Kochen, Torhüter der zweiten Mannschaft, am Mittwoch in Saudi-Arabien eintreffen wird. Die Katalanen treffen dort im Halbfinale auf Athletic Bilbao. Im Tor soll dann ohnehin Stammkeeper Joan Garcia stehen.

Ter Stegen ist gerade erst nach einer langen Verletzungspause zurückgekehrt und hatte im Pokal sein Comeback gegeben. Der Keeper benötigt Spielpraxis, um bei der WM im deutschen Tor zu stehen. Im Gespräch ist auch ein Winterwechsel, zuletzt war ein Leihgeschäft zu LaLiga-Rivale FC Girona im Gespräch.