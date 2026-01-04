Leeds - Ein Fan von Premier-League-Club Leeds United ist nach einem medizinischen Notfall im Stadion gestorben. Das teilte der Verein mit. Zu dem Notfalleinsatz war es vor dem Heimspiel gegen Manchester United (1:1) am Sonntag gekommen. „Die Gedanken aller im Verein sind in dieser außergewöhnlich schweren Zeit bei der Familie und den Freunden des Fans“, schrieb der Erstliga-Aufsteiger. Zu den Hintergründen machte der Club von Trainer Daniel Farke keine Angaben.