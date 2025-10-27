Gelungener Auftakt für die deutsche Nummer zwei. In Paris steht Daniel Altmaier in der nächsten Runde. Der Titelverteidiger kann sich noch ein bisschen erholen.

Paris - Tennis-Profi Daniel Altmaier steht beim Masters-1000-Turnier in Paris in der zweiten Runde. Der 27-Jährige gewann sein Auftaktspiel in der französischen Hauptstadt gegen den Amerikaner Marcos Giron mit 6:2, 7:6 (7:5). Altmaier benötigte 1:36 Stunden für seinen Erfolg. Er bekommt es nun mit dem an Nummer acht gesetzten Norweger Casper Ruud zu tun.

Titelverteidiger Alexander Zverev hat in der ersten Runde ein Freilos. Damit hat der Weltranglisten-Dritte noch ein bisschen Zeit, sich zu erholen. Zuletzt hatte er beim Turnier in Wien das Finale erreicht und dort in drei Sätzen gegen den Weltranglisten-Zweiten Jannik Sinner verloren.

Zverev hatte in Wien ansteigende Form gezeigt. Diese gilt es nun in Paris zu bestätigen, ehe im November noch die ATP Finals in Turin und die Endrunde im Davis Cup in Bologna anstehen.