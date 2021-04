Schröder erneut stark: Lakers beenden Niederlagen-Serie

Dennis Schröder (l) von den Los Angeles Lakers setzt zum Wurf an.

Orlando

Dennis Schröder kommt bei den Los Angeles Lakers rechtzeitig vor den Playoffs immer besser in Form und hat das Team mit einer erneut starken Leistung zu einem Sieg gegen die Orlando Magic geführt.

Der Basketball-Nationalspieler kam beim 114:103 am Montagabend (Ortszeit) zum dritten Mal in Serie auf ein Double Double und verbuchte 21 Punkte und zehn Vorlagen. „Wir müssen unseren besten Basketball spielen, wenn wir in die Playoffs starten. Das ist das Ziel“, sagte der 27 Jahre alte Braunschweiger. „Es sind noch elf Spiele, es gibt keine Entschuldigungen mehr.“

„Er ist gewachsen, insbesondere in seiner Mentalität als General auf dem Platz“, sagte Lakers-Trainer Frank Vogel nach dem Sieg, der die zuvor drei Spiele anhaltende Niederlagen-Serie des Titelverteidigers beendete.

Schröder überzeugte vor allem in letzten Viertel, als ihm 13 seiner 21 Punkte gelangen. „Er hat ein paar wichtige Würfe getroffen für uns, ich glaube das waren acht am Stück oder so“, sagte Anthony Davis mit leichter Übertreibung. „Wir brauchen ihn als genau den Dennis“, sagte Davis mit Blick auf die Auswirkungen der absehbaren Rückkehr von LeBron James, der den Lakers seit Wochen verletzt fehlt. Schröder müsse auch mit James im Spiel weiter das Kommando übernehmen und das Team anführen. „Wir wollen nicht, dass er zurückfällt, wenn Bron wieder dabei ist“, betonte Davis.