Von Videogruß bis Abendessen: Hurricanes starten Crowdfunding-Aktion

Die Volleyball-Damen vom USV Halle in Aktion.

Halle (Saale)/MZ - Nachdem die vergangene Saison durch die Corona-Pandemie ausfiel, wollen die Halle Hurricanes nun in der 3. Frauen-Volleyballliga durchstarten. Das Team des USV will sich aber nicht nur sportlich in der dritthöchsten Spielklasse behaupten, sondern auch das Umfeld professioneller gestalten.

Damit das gelingt, haben die Hurricanes am Dienstag eine „Crowdfunding“-Aktion gestartet. Dabei werden einzigartige Leistungen angeboten. Für 20 Euro macht etwa das Team Liegestützen, für 25 Euro gibt es einen personalisierten Videogruß oder für 500 Euro einen Abend mit der Mannschaft im „7Gramm“.

Bis 21. September wollen die Hurricanes so 6.000 Euro einsammeln. Hier geht's zur Spendenaktion.