Nach Tod von Seniorin in Dresden: 75-Jähriger verhaftet

Dresden - Im Fall einer getöteten 71-Jährigen hat die Polizei in Dresden einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 75-Jährige sei nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter in der Justizvollzugsanstalt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ende April wurde in einem Mehrfamilienhaus in Dresden-Loschwitz eine leblose 71-Jährige gefunden. Hinweise auf ein Tötungsdelikt gab es bereits nach ersten Ermittlungen, eine Obduktion hat den Verdacht erhärtet.

Aus ermittlungstaktischen Gründen machte die Polizei weder zum Tathergang noch zum Motiv Angaben.