Donatella Versaces Look verzauberte ihre Fans in den sozialen Medien. (Archivbild)

Mailand - Es sind zwei Schüsse durch die das Leben von Gianni Versace ein jähes Ende nimmt. Als der gefeierte Designer am 15. Juli 1997 nach einem Morgenspaziergang zu seiner Villa „Casa Casuarina“ am Ocean Drive in Miami Beach zurückkehrt, lauert ihm sein Mörder auf. Zwei Pistolenkugeln treffen den damals 50 Jahre alten Italiener in den Hinterkopf. Auf den weißen Marmorstufen des Anwesens sackt er zusammen. Er stirbt im Krankenhaus.

Zu diesem Zeitpunkt bereitet Gianni Versaces Schwester Donatella gerade eine Show vor. Nach der schrecklichen Nachricht über den Tod ihres geliebten Bruders eilt sie sofort nach Florida. Die Geschichte des Hauses Versace schien damals zu Ende, doch Donatella übernahm prompt als Chefdesignerin die Verantwortung für das Modehaus. Am Freitag (2. Mai) wird sie 70 Jahre alt.

Der Mord nahm Donatella damals nicht nur ihren engsten Vertrauten, sondern stürzte die Italienerin in eine schwere Lebenskrise. „Der Tod meines Bruders war so brutal, dass ich jahrelang in einem schweren Schockzustand verharrte, ohne ihn richtig zu verarbeiten. Ich war sein Schatten, wir lebten zusammen, sowohl beruflich als auch privat“, sagte sie einmal der Modezeitschrift Vogue.

Kokain, Schönheitsoperationen und Depressionen

Nachdem sie das Unternehmen 1997 übernommen hatte, lastete auf der einstigen Muse Giannis ein enormer Druck: Donatella Versace kämpfte mit Depressionen. Drogen und die Sucht nach Schönheitsoperationen bestimmten ihr Leben mehr als die Mode. Die Fachwelt beschimpfte ihre neuen Kollektionen als grauenhaften Luxus-Trash, das Modehaus häufte in der Folge Schulden an. Sie selbst verprasste Geld und verkam laut Vertrauten zur unkontrollierbaren Diva.

Die aus Reggio Calabria in Süditalien stammende Versace erlebte damals einen Tiefpunkt. Der britische Sänger und Komponist Elton John, ein enger Freund, erkannte ihr schwerwiegendes Problem und überredete sie zu einem Drogenentzug. Anschließend ging es für sie privat wieder bergauf.

Der Weg war steinig, doch Versace schaffte es: Das Unternehmen erholte sich langsam und das Haus konnte endlich wieder den Gewinn steigern. Mit ihrem Hang zu Pomp und Pop prägte sie die Modewelt. Mit ihren schrillen Leoparden-Mustern und dem Medusa-Kopf als Logo traf Versace nicht jeden Geschmack, doch Liebhaber lassen sich bis heute die Stücke Tausende Euro kosten.

Liebling der großen Stars

Donatella, das einstige Anhängsel ihres Bruders und von Kritikern verspottet, schaffte es zur unangefochtenen Mode-Matriarchin. Stars liegen ihr zu Füßen. Lady Gaga, Madonna oder Angelina Jolie - sie alle trugen ihre Kleider. Als Jennifer Lopez 2000 in einer grünen Versace-Robe bei den Grammys erschien, suchten im Anschluss so viele Menschen online danach, dass Entwickler sich eine neue Funktion ausdachten: die Google-Bildersuche.

Neben ihrer auffälligen Mode musste Versace immer wieder Spott über ihr Aussehen ertragen. Zu glatt die Stirn, zu straff die Wangen, zu blond die Haare. Die Lippen wulstig, die Haut sonnengegerbt, die Augen tiefliegend und schwarz umrandet: So sah sie lange aus. Ende vergangenen Jahres sorgte ihr Look wieder für Aufsehen: Fans staunten über ein Foto auf ihrem Instagram-Konto, auf dem sie überraschend frisch und natürlich wirkte.

Über Wochen und Monate rätselten Boulevard-Medien über ihren neuen Beauty-Look. Hat sie das Foto gekonnt retuschiert? Oder wieder ein chirurgischer Eingriff? Bei späteren Auftritten sah man sie erneut mit dem neuen Aussehen. „Donatella hat ein neues Gesicht“, schrieb ein User in den sozialen Medien, während ein anderer schwärmte: „Sie sieht einfach fantastisch aus.“

Aus bei Versace kurz vorm Geburtstag

Versace hat viele Erfolge vorzuweisen: Das Label ist ein noch wichtigerer Player in der Modewelt geworden, jeder kennt den Namen der Marke und das Geschäft brummt. Donatella Versace selbst wurde im Laufe der Zeit zur lebenden Ikone: Lady Gaga widmete ihr den Song „Donatella“, auf kaum einem roten Teppich fehlt sie. Ihr Name ist selbst Mode-Banausen ein Begriff.

Doch kurz vor ihrem 70. Geburtstag nach fast drei Jahrzehnten an der Spitze des Unternehmens trat sie zurück und übergab den Staffelstab an die jüngere Generation. Sie räumte den Posten der Chefdesignerin und wird fortan Chef-Markenbotschafterin von Versace. Für viele das Ende einer legendären Ära.

Kurz darauf übernahm der heimische Konkurrent Prada das Haus Versace. Donatella Versace scheint mit der Übernahme im Reinen zu sein. Bei Instagram postete sie ein Foto zusammen mit Prada-Matriarchin Miuccia Prada und schrieb, dass sie die neue Ära „auf jede erdenkliche Weise“ unterstützen wolle. Eines haben Donatella und Miuccia gemeinsam: Über Jahrzehnte setzten sich die beiden in der von Männern dominierten italienischen Modewelt durch.