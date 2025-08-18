Der VfB Gräfenhainichen verliert im Landescup mit 2:4 gegen Dölau. Besonders in der ersten Halbzeit sehen die Zuschauer eine dramatische Partie. Entscheidung fällt in der Schlussphase.

Der VfB Gräfenhainichen und Dölau haben sich besonders in der ersten Halbzeit einen echten Pokalfight geliefert.

Gräfenhainichen/MZ. - Landesliga-Aufsteiger VfB Gräfenhainichen bietet dem Verbandsligisten Dölau Paroli. Besonders in der ersten Halbzeit ist es ein packender Pokalfight. Das ist vor 58 Zuschauern nicht unbedingt zu erwarten. Im erstmal erschienen Stadionheft „Der Blau-Gelbe Bote“ werden gleich sieben Ausfälle genannt. Und es kommt noch schlimmer. Nach 20 Minuten muss Neuzugang Luca Krüger vom Verbandsligisten Bitterfeld-Wolfen verletzt ausgewechselt werden.