„Soll Führungsrolle übernehmen“: Gisa Lions halten Meret Kleine-Beek

Halle (Saale)/MZ - Der Gisa Lions MBC geht mit Meret Kleine-Beek in die kommende Saison der Frauen-Basketball-Bundesliga. Wie der Klub aus Halle am Montag mitteilte, unterschrieb die deutsche Junioren-Nationalspielerin einen neuen Vertrag.

Kleine Beek ist Flügelspielerin und kan in der abgelaufenen Saison im Schnitt auf 7,0 Punkte pro Partie. Seit 2020 spielt sie für die Gisa Lions. Die 21-Jährige war zuletzt bereits für zwei Lehrgänge der deutschen A-Nationalmannschaft nominiert worden.

„Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft sicher die Playoffs zu erreichen und mich persönlich weiter zu einer wichtigen Spielerin des Teams zu entwickeln“, sagt Kleine-Beek in einer Klubmitteilung. Auch Trainerin Katerina Hatzidaki ist voll des Lobes für ihre Spielerin: „Wir setzen in der kommenden Saison viel Vertrauen in sie, sie soll eine Führungsrolle in der Mannschaft übernehmen. Ich bin überzeugt, dass Meret diesem Vertrauen gerecht werden wird.“