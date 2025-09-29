Der Cruisergewichtler ist mit starkem Debüt als TV-Experte am Ring in Aschersleben dabei. Jetzt wartet der 31-Jährige auf den Ausgang der Versteigerung seines WM-Kampfes. Der soll Ende des Jahres in Deutschland oder England gegen Chris Billam-Smith steigen.

Roman Fress sammelte auch als Experte an der Seite von MDR-Moderator René Kindermann beim Boxabend in Aschersleben viele Punkte.

Aschersleben/Magdeburg - Wenn Roman Fress demnächst in seinem ersten Duell um eine große WM-Krone auch so ein starkes Debüt hinlegt und Punkte sammelt wie als Experte bei der MDR-Übertragung am Sonnabend, dann steht im SES-Boxstall der nächste Feiertag ins Haus. In Aschersleben hatten sich Julian Vogel und Sami Ahmeti einen packenden Kampf um die WBO-Krone der Junioren im Superweltergewicht geliefert und echte Werbung für das Boxen gemacht. Fress saß als Experte am Ring und brachte es bei der Analyse der einzelnen Runden immer perfekt auf den Punkt. Sogar das Unentschieden hatte der 31-Jährige schon vor der Verlautbarung des offiziellen Urteils vorausgesagt.