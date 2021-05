Sara Gambetta erklärt ihre Leistungsexplosition

Halle (Saale) - Hätte sie sich das träumen lassen - bei ihrem Auftritt im Amphitheater von Split gleich die Hauptrolle zu übernehmen? Sara Gambetta lächelt. So ganz unverhofft kommt für Halles Kugelstoßerin die Leistungsexplosion offenbar nicht. Aber weil ihr Großspurigkeit überhaupt nicht liegt, sagt sie zu ihrer Olympianorm, der Bestweite und dem Sieg beim Europacup bescheiden: „Die Weite hat sich im Training angedeutet.“

Seit Sonntagnacht ist sie wieder zu Hause in Halle. Geschafft. Und auch glückselig, bei dem Wettkampf am Samstag vor historischer Kulisse ihre Mission erfüllt zu haben. Gleich im ersten Versuch hatte sie die Kugel 18,51 Meter weit gewuchtet. „Eine Punktlandung“, nannte sie das. Fünf Zentimeter über ihren bisherigen Hausrekord und einen über der geforderten Weite für Tokio.

Sara Gambetta glänzt in der Hitze von Split

Danach hatte sie sich wie befreit von einer zentnerschweren Last peu a peu an die am Ende stehenden 18,86 Meter herangearbeitet. „Alles andere als die Norm diesmal wäre eine Enttäuschung gewesen“, sagt Sara Gambetta. Auch wenn das Drumherum schon krass war. Vorab habe sie in Halle, Kienbaum und zuletzt Warendorf bei sechs, sieben Grad im Training gestoßen. In Split brannte der Planet, so wie sie es liebt. Um auf Betriebstemperatur zu kommen, „musste ich nur 100 Meter laufen, dann wurden die Beine weich“, sagt sie zu dem nicht einfachen Wechsel.

Den hat sie gemeistert. Überhaupt lief es zuletzt für die 28-Jährige gut, das Technik-Training hat angeschlagen. Die letzten ein, zwei Jahre sei sie zwar schon fit gewesen, „doch das habe ich nicht immer auf die Kugel bringen können“, sagt Sara Gambetta. Nun sei da ein Fundament, auf das man aufbauen könne. „Gewisse Übungen im Training tun jetzt auch nicht mehr weh.“ Kniebeuge mit Gewichten zum Beispiel „fühlen sich nicht mehr so an, als mache ich die zum ersten mal“. Mit 28 ist sie nun im besten Kugelstoßalter.

Halles Werfertage am Samstag als nächster Test für Sara Gambetta

Auch das Studium kann sie nicht zuletzt dank hilfreicher Dozenten und Kommilitonen mit dem Sport gut koordinieren. Da wegen Corona eine Dauerpräsenz an der Uni ohnehin nicht erwünscht und gerade vieles online ist, kann sich die Studentin sogar mal in der Trainingshalle ein ruhiges Plätzchen suchen und zu Lehrveranstaltungen zuschalten.

Für die nächsten Prüfungen hat sie Termine nach Olympia gewählt. Am Samstag kommen erstmal Halles Werfertage. Vielleicht fallen dann ja die 19 Meter. Die, das weiß sie, wird man stoßen müssen, um auch in Tokio vorn dabei zu sein. (mz)