Neustart in zwei Staffeln: So geht die Verbandsliga in die Saison 2021/22

Yannick Schüler von Eintracht Elster (l.) und Maximilian Eschner vom SV Dessau treffen in der kommenden Saison in der Nordstaffel aufeinander.

Halle (Saale)/MZ - Die Fußball-Verbandsliga fand zuletzt zweimal ein bitteres, weil vorzeitiges Ende. Sowohl die Saison 2019/20, als auch die Serie 2020/21 mussten wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden. Titelverteidiger ist dadurch noch immer Romonta Amsdorf, Meister von 2018/19.

An diesem Wochenende wagt die höchste Spielklasse des Landes nun den Neustart. Da durch den zweimaligen Abbruch mehrfach Absteiger ausblieben, ist die Verbandsliga derzeit 20 statt wie üblich 16 Mannschaften stark. Deshalb kommt es in der Saison 2021/22 zu einem neuen Modus. Die MZ erklärt, wie der aussieht. Dazu werden die Favoriten auf Meisterschaft und Aufstieg sowie prominente Spieler vorgestellt.

So verteilen sich die Verbandsliga-Klub auf das Bundesland. (Grafik: MZ/Tobias Büttner)

1. Der Modus: Zwei Staffel und Auf- und Abstiegsrunden

Zwei Modelle stellte der Fußballverband Sachsen-Anhalt für die Durchführung der Saison zur Auswahl. Der klassische Modus mit 20 Mannschaft und einer vollständigen Hin- und Rückrunde hatte zwar Befürworter, fand am Ende aber keine Mehrheit der Vereine. Zu groß war die Sorge, dass die notwendigen 38 Spieltage die Amateurfußballer zu sehr belasten könnten. Zudem wären Ansetzungen unter der Woche kaum vermeidbar gewesen.

Wir wollen unter die ersten vier Teams kommen Tobias Klier, Trainer von Eintracht Elster

Stattdessen entschieden sich die Klubs für ein Novum: Die Verbandsliga wird zunächst geteilt, in eine Nord- und eine Südstaffel. Im Norden und Süden spielen je zehn Mannschaften gegeneinander. Der Modus sieht vor, dass bis Ende des Jahres in den beiden Staffeln jede Mannschaft je ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen jeden Gegner bestreitet.

Danach ist eine Verzahnung der beiden Staffeln vorgesehen. Die beiden jeweils besten vier Teams der Staffeln bestreiten eine Meisterrunde mit Hin- und Rückspiel. Dabei geht es bei Null los, die Punkt aus der Vorrunde werden nicht mitgenommen.

Unser Ziel: So schnell wie möglich der Klassenerhalt Thomas Duscha, Sportlicher Leiter des SC Bernburg

Die übrigen zwölf Mannschaften spielen eine Platzierungsrunde, in der die vier Absteiger ermittelt werden. Dabei spielen die Teams jeweils nur noch gegen die Klubs aus der anderen Staffel. Die Punkte aus Duellen in der Vorrunde gegen Teams der Abstiegsrunde werden mitgenommen.

2. Die Favoriten: Wer spielt in der Meisterrunde?

Durch die Corona-Pandemie sind die letzten Ligaspiele bereits neun Monate her. In welcher Verfassung die Mannschaften aus der langen Pause kommen, ist schwer abzuschätzen. Dazu erschwert der neue Modus Prognosen. Ein schlechter Start könnte fatal sein.

Bei den zwei Staffeln ist der Start besonders wichtig Marcel Großmann, Verteidiger von Edelweiß Arnstedt

Dennoch gibt es natürlich Favoriten auf den Aufstieg. Fast schon traditionell zählt der BSV Ammendorf, besetzt mit erfahrenen Routiniers und einstigen HFC-Talenten, zu den Anwärtern auf die Meisterschaft. Der Titelträger von 2014 und 2018 lag zum Zeitpunkt des Abbruchs der Vorsaison auf Platz drei.

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen hatte im Vorjahr hinter dem später festgelegten Aufsteiger Wernigerode den zweitbesten Punkteschnitt und hat sich im Sommer namhaft verstärkt. So kamen mit Eric Kirst, Lukas Englich und Nicholas Waite gleich die Spieler von Oberligist VfL Halle 96.

Für die Meisterrunde brauchen wir Vollgas- Fußball Marco Wagner, Trainer des SV Westerhausen

Der SV Westerhausen hat einige Spieler mit Erfahrung in der Regional- und Oberliga im Aufgebot, zählt daher bei vielen Trainern zu den Aufstiegsfavoriten. So ist etwa Marcelo Franceschi von Regionalligist Rot-Weiß Koblenz in den Harz gewechselt.

Ambitionen auf die Meisterrunde haben auch Eintracht Elster, der SSC Weißenfels und Titelverteidiger Amsdorf.

3. Die Stars: Auf diese Spieler muss man achten

Der VfB Sangerhausen gilt als Abstiegskandidat. Mit Christopher Handke bietet der Klub aber einen der Stars der Liga auf. Der Verteidiger ist mit dem 1. FC Magdeburg in die 3. Liga und 2. Liga aufsteigen. Marvin Temp von Fortuna Magdeburg galt einst als großes Sturmtalent des FCM.

Der Verein hat Potenzial und ich spiele gern oben mit Eric Kirst, Bitterfelder Sturmzugang

Marcel Trojandt war vor seinem Wechsel nach Thalheim eine feste Größe bei Regionalligist Lok Leipzig. Alexander Gründler von Romonta Amsdorf zählt seit Jahren zu den gefährlichsten Torjägern der Verbandsliga. 167 Tore in 293 Ligaspielen stehen in der Bilanz.