Volleyball-Bundesligist VC Bitterfeld-Wolfen hat die personelle Weichen in Hinblick auf die kommende Saison gestellt. Mit Chang Cheng Liu übernimmt ein erfahrener Chefcoach den Sechser.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ. - Während die aktuelle Saison in der Volleyball-Bundesliga am Sonntag mit dem fünften Duell zwischen den BR-Volleys Berlin und dem VfB Friedrichshafen im Play-off-Finale auf den Showdown im Kampf um den Meistertitel zusteuert, hat der VC Bitterfeld-Wolfen drei Personalentscheidungen für die kommende Spielzeit getroffen. Darüber informierte der Verein am Donnerstag.