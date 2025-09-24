Julian Vogel will am Sonnabend im Ascherslebener Ballhaus seinen WM-Gürtel der Junioren im Super-Weltergewicht verteidigen. Für den SES-Kämpfer ist es inzwischen schon der fünfte Titelkampf.

Julian Vogel (l.) steigt gegen Sami Ahmeti mit der doppelten Erfahrung an Profikämpfen in den Ring und ist auch elf Zentimeter größer.

Aschersleben/Magdeburg - Der eine oder andere Boxkampf wurde und wird gerne auch mit ordentlich Trash-Talk eingeläutet. Beleidigungen oder Provokationen sind Julian Vogel und Sami Ahmeti aber völlig fremd. Bei der Pressekonferenz vor dem Boxabend am Samstag im Ascherslebener Ballhaus (ab 22.40 Uhr im MDR) war es beiden viel wichtiger, gegenseitig Respekt zu zeigen. „Er will den Gürtel, ich will den Gürtel. Wir sind zwei ehrgeizige Sportler, die alles geben werden. Ich habe auch großen Bock auf diesen Kampf. Von mir aus kann es direkt losgehen“, erklärte Vogel. Der SES-Kämpfer steht vor seinem insgesamt fünften WM-Kampf und will seinen WM-Gürtel der Junioren im Super-Weltergewicht der WBO zum dritten Mal verteidigen.