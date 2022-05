Gisa Lions MBC verlängert mit Topscorerin und Eigengewächs

Halle (Saale)/MZ - Beim Gisa Lions MBC aus Halle sind die ersten Entscheidungen für den Kader der Frauen-Basketball-Bundesliga 2022/23 gefallen. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wurden die auslaufenden Verträge von Barbora Kasparkova und Laura Schinkel verlängert.

Die Tschechin Kasparkova war in er abgelaufenen Saison Kapitänin und Top-Scorerin (11,9 Punkte) der Lions. Ihr Vertrag wurde um gleich zwei Jahre verlängert, die 29-Jährige gehat damit bereits ihre fünfte Saison in Halle. „Die Entscheidung, hier zu bleiben, fiel mir einfach. Ich freue mich enorm auf die weitere Zusammenarbeit mit Trainerin Katerina Hatzidaki“, sagte Centerspielerin Kasparkova in einer Vereinsmitteilung.

Laura Schinkel bleibt bei Gisa Lions MBC

Laura Schinkel spielt bereits seit 2015 bei den Gisa Lions und erhielt ebenfalls einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag. In der abgelaufenen Saison war die Spielmacherin mit 8,8 Punkten und 2,1 Assists ein wichtiger Faktor im Spiel der Mannschaft.

„Ich fühle mich hier in meiner Heimatstadt sehr wohl und blicke der neuen Saison und der weiteren Zusammenarbeit mit Trainerin Katerina Hatzidaki mit Vorfreude entgegen“, sagte die ehemalige deutsche Junioren-Nationalspielerin.

„Ich bin sehr glücklich, dass wir mit Barbora und Laura zwei unserer wichtigsten Spielerinnen weiterverpflichten konnten“, sagte Trainerin Katerina Hatzidaki: „Ich bin überzeugt, dass beide Spielerinnen auch in der neuen Saison Verantwortung übernehmen und Leistungsträgerinnen sein werden.“