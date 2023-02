Nach sechs Niederlagen in Folge finden Halles Wildcats mit einem Heimsieg gegen Oldenburg aus der Krise. Was der entscheidende Faktor dafür ist.

Halle (Saale)/MZ - Noch immer überwältigt von den ganzen Emotionen in der SWH-Arena, konnte Maxime Struijs auch ihr ganz eigenes Kuriosum mit dem gebührenden Humor nehmen. „Das war bestimmt das schönste Tor in meiner Karriere“, sagte die Rückraumhandballerin des SV Union Halle-Neustadt diebisch lächelnd, als sie am Sonntagabend nach dem Heimsieg gegen den VfL Oldenburg auf ihren Treffer zum zwischenzeitlichen 18:16 angesprochen wurde.