Franziska Hildebrand meldet sich mit Doppelsieg in Idre eindrucksvoll zurück

Franziska Hildebrand war am Samstag in Idre über die 7,5 Kilometer und die 10 Kilometer nicht zu schlagen. (Archivbild)

Idre/MZ - Starker Auftritt von Franziska Hildebrand in Schweden: Die Biathletin aus Köthen holte sich am Samstag ihren ersten Sieg im zweitklassigen IBU-Cup - und ließ am Sonntag gleich den zweiten folgen.

Im zweiten Sprintrennen der Saison in Idre blieb die 34-Jährige am Samstag ohne Schießfehler und lief in 20,45 Minuten über 7,5 Kilometer zum Sieg. Zweite wurde Caroline Colombo aus Frankreich vor der Schweizerin Irene Cadurisch.

Am Sonntag ging Hildebrand von Platz eins ins Verfolgungsrennen über 10 Kilometer und verteidigte diesen Rang trotz zwei Schießfehlern erfolgreich. Im Ziel hatte sie 11,6 Sekunden Vorsprung auf die fehlerfrei schießende Russin Jewgenia Burtasowa.

Franziska Hildebrand im IBU-Cup: Zwei Sieg nach Platz 39 zum Start

Am Freitag war Hildebrand noch mit einem enttäuschenden 39. Platz im ersten Sprintrennen in die Saison gestartet. Im November hatte die Köthenerin die teaminterne Qualifikation für den Biathlon-Weltcup verpasst und muss sich nun im zweitklassigen IBU-Cup für höhrere Aufgaben empfehlen.

Da kommen Auftritte wie der in Idre gerade recht, um es doch noch in den Biathlon-Weltcup zu schaffen.