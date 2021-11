Franziska Hildebrand erlebt Horror-Start in den IBU-Cup

Idre/MZ - Biathletin Franziska Hildebrand hat im ersten Wettkampf im zweitklassigen IBU-Cup schwer enttäuscht. Beim Sprint im schwedischen Idre kam die Köthenerin, die es eigentlich zu den Olympischen Spielen in Peking schaffen will, am Donnerstag nach vier Fehlern nur auf den 39. Platz.

Den Sieg holte sich Hildebrands deutsche Teamkollegin Marion Wiesensarter vor der Französin Caroline Colombo und Darya Blashko aus der Ukraine. Hildebrands Rückstand auf die Top-Läuferin betrug am Ende 1:27 Minuten.

Bei den Herren gewann Lucas Fratscher über zehn Kilometer und sorgte damit für einen deutschen Doppelerfolg zum Auftakt des IBU-Cups in Schweden. Am Samstag (10 Uhr) geht es in Idre mit dem Sprint der Frauen weiter, am Sonntag (10 Uhr) steht dann das abschließende Verfolgungsrennen an.