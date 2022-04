Brisante Email sorgt für Unruhe im FSA-Präsidenten-Wahlkampf

Merseburg - Die Kandidatenkür für das Amt des Präsidenten des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) und seiner Stellvertreter geht in die nächste Runde. Nachdem sich vor Wochenfrist Ex-Innenminister Holger Stahlknecht in Merseburg in Stellung gebracht hatte, wurde nun ein weiterer Name für eines der Vizepräsidentenämter bekannt. Die Umstände, die dazu führten, machten Stefan Kupski, Präsident des Kreisfachverbandes (KFV) Saalekreis allerdings wütend.