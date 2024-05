Zerbst/Köthen/MZ. - Die Polizei in Anhalt-Bitterfeld sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem Mann, der einem 80-jährigen Rentner im November in Zerbst offensichtlich die EC-Karte gestohlen und danach mehrfach mit dieser Karte Geld abgehoben und eingekauft hat. Der Gesamtschaden liegt inzwischen bei etwa 5.000 Euro. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts des Diebstahls und mehrfachen Computerbetrugs ermittelt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte der 80-Jährige am 7. November gegen 11.10 Uhr eine Bankfiliale in der Straße „Alte Brücke“ in Zerbst betreten, um dort Geld abzuheben. Dabei stand ein Mann in seiner Nähe. Wenige Minuten, nachdem der Rentner die Bankfiliale verlassen hatte, kam es in dieser zu einer unrechtmäßigen Geldabhebung im unteren vierstelligen Bereich. Wie der Täter in den Besitz der Geldkarte des 80-Jährigen kam, ist nach Angaben der Polizei unklar. Im Laufe der Zeit gab es eine Vielzahl von Einkäufen, die mit der gestohlenen EC-Karte vor allem in Geschäften im Berliner Bereich bezahlt wurden.

Wer kennt diesen Mann? Dieser soll in Zerbst einem 80-Jährigen die Geldkarte gestohlen und für einen Schaden von 5.000 Euro gesorgt haben. Foto: Polizei

Wie die Bildaufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, handelte es sich bei dem Mann, der zuerst neben dem 80-jährigen Rentner stand und der dann das Geld abhob, um ein und dieselbe Person. Bisherige Ermittlungen haben nicht zur Identifizierung des Mannes geführt, weshalb Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag drei Bilder für eine Öffentlichkeitsfahndung freigaben. Diese zeigen den Mann beim Geldabheben in Zerbst.

Personen, die Hinweise zur Identität des Täter geben können, werden gebeten, sich im Revierkommissariat Zerbst unter der Telefonnummer (03923) 7160 zu melden.