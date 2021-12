Platz sieben im Sprint: Franziska Hildebrand verliert Gesamtführung im IBU-Cup

Franziska Hildebrand kam im Sprintrennen am Freitag als Siebte ins Ziel. (Archivbild)

Sjusjoen/MZ - Franziska Hildebrand hat sich beim zweiten IBCU-Cup-Rennen im norwegischen Sjusjoen am Freitag formverbessert gezeigt. Nachdem sie am Mittwoch im Sprint noch abgeschlagen 17. geworden war, lief die Biathletin aus Köthen am Freitag im zweiten Sprintrennen über 7,5 Kilometer auf einen ordentlichen siebten Rang.

Gleich im ersten der insgesamt zwei Schießen leistete sich Hildebrand einen Fehler, überzeugte dann aber läuferisch und ließ gleich mehrere fehlerfreie Schützinnen hinter sich. Nur die Russin Jekaterina Noskowa war mit einem Schießfehler knapp schneller als die Deutsche.

Biathlon: Franziska Hildebrand verliert Gesamtführung im IBU-Cup

Der Sieg ging in 21,30 Minuten an die fehlerfreie Anastasia Schewtschenko, die im Ziel einen Vorsprung von 44 Sekunden auf die 34-Jährige aus Köthen hatte. Die Russin übernahm damit auch die alleinige Gesamtführung im IBU-Cup mit 206 Punkte. Vor dem Rennen hatten sich Hildebrand und Schewtschenko Platz eins noch geteilt, nun ist die Deutsche Dritte mit 182 Zählern.

Mit ihrem fünften Rang war Hildebrand einmal mehr beste deutsche Starterin. Juliane Fruehwirt und Marion Wiesensarter landeten mit je einem Schießfehler auf den Plaätzen 14 und 17, Maren Hammerschmidt schoss gleich drei Fehler und wurde 20.. Hanna Kebinger (28.), Lisa Maria Spark (34.) waren ebenfalls für Deutschland in der Loipe.

Am Samstag folgt in Sjusjoen noch das abschließende Massenstartrennen der Frauen.