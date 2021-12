Franziska Hildebrand ist im Sprint von Sjusjoen chancenlos

Sjusjoen/Halle (Saale)/MZ - Franziska Hildebrand konnte ihre zuletzt starke Form im IBU-Cup am Mittwoch nicht bestätigen. Zum Auftakt der zweiten Station der Biathlon-Rennserie dieses Winters im norwegischen Sjusjoen lief die Köthenerin im Sprintrennen über 7,5 Kilometer nur auf Rang 17.

Gleich drei Schießfehler leistet sich die 34-Jährige und hatte am Ende einen Rückstand von 1,08 Minuten auf Siegerin Linda Zingerle aus Italien (23,23 Minuten). Vor allem in der Loipe konnte Hildebrand mit der Konkurrenz dieses Mal nicht mithalten. Beste Deutsche im Wettbewerb war Maren Hammerschmidt, die mit vier Schießfehlern und starker Laufleistung Sechste wurde.

IBU-Cup: Franziska Hildebrand kann starke Qualifikation im Sprint nicht bestätigen

In der Qualifikation zum Sprintrennen über 4,5 Kilometer war Hildebrand am Mittwochmittag ohne Schießfehler Dritte geworden. Die besten 30 Biathletinnen hatten sich für das Hauptrennen am Nachmittag qualifiziert. Am Freitag steht in Sjusjoen noch ein zweites Sprintrennen an, am Samstag folgt das abschließende Massenstartrennen.

Hildebrand hatte bei der erste Station des zweitklassigen IBU-Cups im schwedischen Idre zuvor zwei von drei Rennen gewonnen. Mit guten Leistungen kann sie sich für einen Platz im deutschen Weltcup-Team empfehlen.

Die Qualifikation dazu hatte Hildebrand im Oktober verpasst und muss den „Umweg“ über den IBU-Cup nehmen. Dort führt die Köthenerin die Gesamtwertung mit 146 Punkten gemeinsam mit der Russin Anastasia Schewtschenko zur Zeit an.