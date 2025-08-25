Fußball-Kreisoberliga Abtsdorf gewinnt Eröffnungsspiel gegen Einheit Wittenberg
185 Zuschauern sehen einen bemerkenswerten Treffer in der dramatischen Nachspielzeit.
25.08.2025, 10:00
Abtsdorf/MZ. - Das ist die beste Werbung für die PTE-Kreisoberliga im Fußball! Abtsdorf schlägt in einem Spektakel vor 185 begeisterten Zuschauern Einheit Wittenberg mit 4:3. Dabei sind die Rollen im Eröffnungsspiel der Saison eigentlich klar verteilt. Der Absteiger aus der Landesklasse und Gastgeber ist gegen den Aufsteiger klar favorisiert. Doch Einheit hält dagegen und jubelt schon über das vermeintliche Remis. Steven Herold, einer der besten Akteure auf dem Platz, schafft den vermeintlichen Lucky Punch und erzielt in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit den 3:3-Ausgleich.