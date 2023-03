Halle (Saale)/MZ - Die Saale Bulls sind mit einem deutlichen Heimsieg in die Playoffs der Eishockey-Oberliga gestartet. Der Vizemeister der Nord-Staffel besiegte am Freitagabend im Eisdom die Memmingen Indians, den Siebten der Südstaffel, mit 5:0.

Dabei mussten die Hallenser vor dem Spiel eine Hiobsbotschaft wegstecken: Dennis Schütt, der punktbeste Verteidiger der Oberliga Nord, fällt nach einem Trainingsunfall für die gesamten Playoffs aus. Bereits ohne den Abwehrmann konnten die Bulls in der Serie vorlegen.

Beim Sieg glänzte Jordan Kaplan mit einem Tor und zwei Vorlagen. Dazu trafen Kapitän Sergej Stas, Finn Walkowiak, Matias Varttinen und Patrick Schmid. Zudem erwischte Timo Herden einen gewohnt starken Tag. Der Goalie der Bulls entschärfte alle 33 Memminger Schüsse.

Spiel zwei der Best-of-five-Serie findet am Sonntag um 18 Uhr in Memmingen statt, Spiel drei am Dienstag in Halle.