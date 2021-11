Halle (Saale)/MZ - In einem hochklassigen Spitzenspiel haben sich die Saale Bulls am Sonntagabend die Tabellenführung in der Eishockey-Oberliga gesichert.

Gegen den bisherigen Spitzenreiter Tilburg Trappers siegte das Team im Sparkassen Eisdom mit 4:3 nach Penaltyschießen. In der regulären Spielzeit hatten Joonas Niemelä, Roman Pfennings und Philip Halbauer für die Bulls getroffen.