„Gentleman“ Varttinen vor erstem Derby: „Wir wissen, dass ein Sieg Pflicht ist“

Halle (Saale)/MZ - Gentleman in einem Derby? Matias Varttinen lacht. „Nein, das geht nicht“, sagt der Finne dann. An diesem Freitagabend (20 Uhr), im Heimspiel gegen Erzrivale Icefighters Leipzig wird gesunde Härte bis an die Grenze des Erlaubten gefragt sein. Das weiß der Angreifer der Saale Bulls.

Varttinen, das muss man wissen, war in seiner Karriere schon einmal „Gentleman of the Year“. 2019/20 erhielt er die Auszeichnung, nachdem er in der zweiten finnischen Liga nur zwei Strafzeiten in 41 Spielen kassiert hatte. „Das bedeutet mir aber nicht so viel“, sagt der Angreifer. „Mein Debüt in der ersten finnischen Liga und die Meisterschaft in der zweiten Liga“, das sind für Varttinen echte Karrierehighlights.

Matias Varttinen ist bester Schütze der Saale Bulls

Der 27-Jährige führt seit dieser Saison die kleine Tradition finnischer Spieler beim Eishockey-Oberligisten fort. Seit der Spielzeit 2020/21 standen immer jeweils zwei Profis aus dem Land von Sauna und Nokia für die Saale Bulls auf dem Eis. Mit Erfolg: Die Finnen sind stets Leistungsträger.

Das gilt auch für Varttinen. Obwohl ihn zu Saisonbeginn eine Gehirnerschütterung und danach eine Covid-19-Infektion ausbremsten, kommt der schnelle und schussstarke Flügelstürmer auf 15 Treffer. Er ist damit bester Schütze der Bulls. Dazu hat er 16 Tore in 17 Spielen aufgelegt. Mit Mathieu Tousignant und Landsmann Tatu Vihavainen ist er in der internen Scorerwertung vorn.

„Okay“, sagt Varttinen in typisch finnischem Understatement, sei die Saison bisher. „Ich kann noch besser spielen.“

Das Derby gegen Leipzig wäre der optimale Zeitpunkt für eine Show des torgefährlichen Gentleman. Varttinen, dessen Bruder Aleksi ebenfalls Eishockey-Profi ist, kennt die Brisanz dieser Duelle. „Ich habe das in der ersten finnischen Liga schon erlebt. Da waren bis zu 6.000 Zuschauer in der Halle“, sagt er. „Auch in Schweden gab es ein Derby. Da kamen 2.500 Fans. Auch das war eine sensationelle Atmosphäre.“

Erstes Derby mit Halle gegen Leipzig

Vergangene Saison spielte der sportbegeisterte Single-Mann, Golf ist seine zweite Leidenschaft, für Kalmar erstmals im Ausland. Danach zog es ihn weiter nach Halle. „Ich will Erfahrungen sammeln, neue Kulturen kennenlernen“, sagt Varttinen. „Und mich reizt die Chance, aufzusteigen.“

Bis zu den Playoffs ist noch etwas Zeit. Nun erlebt er erstmal sein erstes Mitteldeutsches Derby mit Halle - beim ersten Saisonduell (3:4 nach Penaltyschießen) fehlte Varttinen noch. „Wir wissen, dass ein Sieg Pflicht ist“, sagt er.