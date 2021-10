Halle (Saale)/MZ - Vor 905 Zuschauern im Sparkassen Eisdom haben die Saale Bulls am Freitagabend in der Eishockey-Oberliga ihren fünften Sieg in Folge gefeiert.

Zum 3:1 gegen die Hamburg Crocodiles steuerte auch Roman Pfennings eine Vorlage bei. Die Tore schossen Niklas Hildebrand, Erik Gollenbeck und Sergej Stas.

Die Bulls bleiben damit Tabellenführer, reisen am Sonntag zu Diez-Limburg.