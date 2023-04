Saale Bulls sind in Spiel eins gegen Weiden chancenlos

Playoffs in Eishockey-Oberliga

Weiden/MZ - Die Saale Bulls sind mit einer deutlichen Niederlage ins Playoff-Halbfinale der Eishockey-Oberliga gestartet. Beim favorisierten Meister der Südstaffel, den Blue Devils Weiden, verlor Halle am Samstag mit 3:8.

Matias Varttinen hatte die Bulls dabei sogar in Führung gebracht, doch zog Weiden bis zur 49. Minute auf 5:1 davon. Ein Doppelschlag von Varttinen machte das Duell kurzzeitig beim Stand von 3:5 (55.) noch einmal spannend, doch trafen die Gastgeber in den Schlussminuten noch drei weitere Mal, zwei Mal davon ins leere Tor.

Damit liegen die Saale Bulls in der best-of-five-Serie mit 0:1 hinten. Spiel zwei findet am Ostermontag um 18.15 Uhr in Halle statt, bevor es zwei Tage später erneut nach Weiden geht (Anbully 20 Uhr).